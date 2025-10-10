Prevenzione e promozione della salute a scuola | incontro con gli studenti

Brindisireport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Venerdì 17 ottobre, all’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, si terrà la conferenza Scuola e Salute, un importante momento di incontro e confronto tra il mondo della scuola e quello della sanità, dedicato alla presentazione del Catalogo regionale dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prevenzione - promozione

Promozione e prevenzione, l'incontro: "Cogli i segnali della violenza, prima che sia tardi"

A Carlo Verdone la laurea ad honorem in Medicina dell'Uniba: "Testimonial unico nella promozione della prevenzione"

prevenzione promozione salute scuolaPromozione della salute: la Asl presenta le proposte educative nelle scuole - La Asl Toscana sud est ha presentato a Grosseto le proposte educative alle scuole per la promozione della salute ... Segnala grossetonotizie.com

La prevenzione fa scuola: al via il Catalogo Scuola e Salute 2025-2026 di Regione Puglia - 2026, lo strumento di programmazione strategica finalizzato alla realizzazione in tutta la Puglia di ... Segnala ilikepuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Promozione Salute Scuola