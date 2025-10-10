Prevenzione della calcolosi renale | per tutto il mese di ottobre consulti gratuiti online con specialisti in urologia
Attivo un servizio online che consente agli utenti di avere risposte personalizzate su dubbi o sintomi. A promuoverlo, Acqua Rocchetta in collaborazione con l’Associazione Italiana di Endourologia (IEA), l’Associazione Urologica per la Calcolosi (C.L.U.) e la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - calcolosi
Prevenzione della calcolosi renale: per tutto il mese di ottobre, consulti gratuiti online con specialisti in urologia - Attivo un servizio online che consente agli utenti di avere risposte personalizzate su dubbi o sintomi. Da vanityfair.it
Idratazione e Alimentazione: Strategie Efficaci per Prevenire la Calcolosi Renale - Assicurarsi di bere una quantità sufficiente d'acqua ogni giorno può ridurre significativamente il rischio di svi ... Scrive tuobenessere.it