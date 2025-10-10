Prevenzione del cancro al colon scatta l’allarme | Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, 10 ottobre 2025 – Una città che eccelle in tanti àmbiti ma che, sulla prevenzione del tumore al colon-retto, resta indietro. A Forlì l’adesione allo screening si ferma al 38%, contro una media regionale del 53%, facendo del territorio il fanalino di coda in Emilia-Romagna. Per scuotere i cittadini dall’indifferenza, sabato 18 piazza Saffi si trasformerà in un grande laboratorio di salute con ‘Piazza Idea’, iniziativa promossa da Ausl Romagna con il Comune di Forlì. Due le iniziative previste: “Abbiamo in programma un seminario alle ore 9.30, aperto a tutti, nel Salone comunale con numerosi esperti – spiega Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero – e alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche della salute, Massimo Fabi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prevenzione del cancro al colon scatta l8217allarme qui siamo gli ultimi ma lo screening salva

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”

In questa notizia si parla di: prevenzione - cancro

Cancro al seno e prevenzione , anche Bocca della Selva si tinge di rosa

Borg e voci cancro prostata, l’urologo: “Aiuterebbe uomini a fare prevenzione”

Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"

prevenzione cancro colon scattaPrevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva” - Nella sanità la città eccelle su tutti i fronti, ma non sui test contro il tumore all’intestino. Segnala msn.com

prevenzione cancro colon scattaLa prevenzione salva la vita contro il cancro - È il tumore più frequente tra le donne e ha fatto registrare quasi 54 mila nuovi casi in Italia nel 2024. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Cancro Colon Scatta