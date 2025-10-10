Prevenzione del cancro al colon scatta l’allarme | Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva

Forlì, 10 ottobre 2025 – Una città che eccelle in tanti àmbiti ma che, sulla prevenzione del tumore al colon-retto, resta indietro. A Forlì l’adesione allo screening si ferma al 38%, contro una media regionale del 53%, facendo del territorio il fanalino di coda in Emilia-Romagna. Per scuotere i cittadini dall’indifferenza, sabato 18 piazza Saffi si trasformerà in un grande laboratorio di salute con ‘Piazza Idea’, iniziativa promossa da Ausl Romagna con il Comune di Forlì. Due le iniziative previste: “Abbiamo in programma un seminario alle ore 9.30, aperto a tutti, nel Salone comunale con numerosi esperti – spiega Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero – e alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche della salute, Massimo Fabi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”

In questa notizia si parla di: prevenzione - cancro

Cancro al seno e prevenzione , anche Bocca della Selva si tinge di rosa

Borg e voci cancro prostata, l’urologo: “Aiuterebbe uomini a fare prevenzione”

Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"

È vero: purtroppo gli ultimi dati sui tumori confermano i trend negativi : Oltre 18 milioni di morti per cancro previsti nel mondo entro il 2050 (https://tinyurl.com/5yj5k9u9).) Eppure: Più di 4 tumori su 10 si possono evitare con la prevenzione. Anche di fro - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis è la madrina italiana della Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, una campagna che da più di 30 anni sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della ricerca, e che ha reso il nastro rosa il simbolo universale della m - X Vai su X

Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva” - Nella sanità la città eccelle su tutti i fronti, ma non sui test contro il tumore all’intestino. Segnala msn.com

La prevenzione salva la vita contro il cancro - È il tumore più frequente tra le donne e ha fatto registrare quasi 54 mila nuovi casi in Italia nel 2024. Segnala ilmessaggero.it