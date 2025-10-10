Pretende 25mila euro dalla madre fugge in un canale e colpisce un carabiniere | 24enne arrestato

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la madre e preteso da lei 25mila euro e dopo aver aggredito un militare nel tentativo di scappare. Il giovane aveva provato a fuggire anche attraverso il canale d'irrigazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

