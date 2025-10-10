Prestiti a tassi fino al 216% coppia di usurai scoperta dalla Finanza a Varese

Varese, 10 ottobre 2025 – Prestavano denaro a chi era in difficoltà applicando tassi di interesse annui che andavano dal 25 al 216%. Per questo marito e moglie sono stati denunciati per usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Non solo, per la donna – una peruviana considerata il vertice del sistema illegale di prestiti – il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'attività della coppia è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese. Tassi d’interesse fino al 216%. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, i due coniugi avevano avviato un'attività abusiva di intermediazione finanziaria, erogando prestiti per un importo complessivo p ari a circa 100mila euro, applicando tassi d'interesse annui variabili dal 25% fino al 216%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it