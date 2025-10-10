Prestiti a tassi fino al 216% coppia di usurai scoperta dalla Finanza a Varese
Varese, 10 ottobre 2025 – Prestavano denaro a chi era in difficoltà applicando tassi di interesse annui che andavano dal 25 al 216%. Per questo marito e moglie sono stati denunciati per usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Non solo, per la donna – una peruviana considerata il vertice del sistema illegale di prestiti – il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'attività della coppia è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese. Tassi d’interesse fino al 216%. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, i due coniugi avevano avviato un'attività abusiva di intermediazione finanziaria, erogando prestiti per un importo complessivo p ari a circa 100mila euro, applicando tassi d'interesse annui variabili dal 25% fino al 216%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: prestiti - tassi
Prestiti in calo, tassi di interesse più alti per le piccole imprese: Confartigianato apre uno sportello
Piccola impresa, tassi alti frenano i prestiti alle aziende
Prestiti personali, i migliori di settembre e i tassi più convenienti
Prestiti con tassi usurai del 300% e minacce di morte alla vittima, arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Prestiti personali ottobre 2025: le offerte più vantaggiose • Scopri le migliori offerte di prestiti personali da 10.000 euro, tassi TAN e TAEG, e consigli utili per scegliere il finanziamento più conveniente a ottobre 2025. Il post Prestiti personali… https://bit.ly/4o76h - X Vai su X
Varese, prestavano denaro a connazionali e lo volevano indietro con tassi del 216%: due peruviani denunciati per usura - Denunciata una coppia: «Agiva facendo leva sulle difficoltà di persone fragili» ... Si legge su milano.corriere.it
Prestiti a tassi di oltre il 200%, una donna in carcere a Varese accusata di usura - L'operazione della guardia di Finanza coordinata dalla Procura del capoluogo riguarda una coppia, marito e moglie, entrambi al centro di un'indagine per fatti contestati a partire dal 2021 e fino allo ... Segnala varesenews.it