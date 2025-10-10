Prestino quartiere di spaccio | smontato in un pomeriggio il sistema di coltivazione e vendita della marijuana
Tutto parte nel tardo pomeriggio di ieri da un controllo su strada a Prestino: una volante ferma un giovane e trova addosso una modica quantità di hashish. Il sequestro amministrativo e i riscontri immediati portano gli agenti a ipotizzare un traffico più strutturato nel quartiere: una filiera. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: prestino - quartiere
