Prestino quartiere di spaccio | smontato in un pomeriggio il sistema di coltivazione e vendita della marijuana

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto parte nel tardo pomeriggio di ieri da un controllo su strada a Prestino: una volante ferma un giovane e trova addosso una modica quantità di hashish. Il sequestro amministrativo e i riscontri immediati portano gli agenti a ipotizzare un traffico più strutturato nel quartiere: una filiera. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prestino - quartiere

Cerca Video su questo argomento: Prestino Quartiere Spaccio Smontato