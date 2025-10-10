Prestino quartiere di spaccio | smontato in un pomeriggio il sistema di coltivazione e vendita della marijuana
Tutto parte nel tardo pomeriggio di ieri da un controllo su strada a Prestino: una volante ferma un giovane e trova addosso una modica quantità di hashish. Il sequestro amministrativo e i riscontri immediati portano gli agenti a ipotizzare un traffico più strutturato nel quartiere: una filiera. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: prestino - quartiere
Prestino, quartiere di spaccio: smontato in un pomeriggio il sistema di coltivazione e vendita della marijuana
#storieapedali #Marlene Marlene vi aspetta al quartiere Marchesane per trascorrere un’ottima serata in compagnia ascoltando storie simpatiche e bizzarre. Vi aspettiamo! Durante le serate sarà possibile effettuare il prestito dei libri . Il prossimo incontr - facebook.com Vai su Facebook
Dalla coltivazione alla vendita, tutto a Prestino. Tre arresti per spaccio - Il magazzino in un’abitazione a poca distanza e il “market” in un’altra casa ... Riporta espansionetv.it
Smantellata a Prestino una rete di spaccio con coltivazione tre giovani di Como arrestati dalla Polizia - La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri giovedì 9 Ottobre, ha arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, due ... Scrive valtellinanews.it