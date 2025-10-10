Prestano denaro con tassi di interesse fino al 216% | denunciati moglie e marito per usura in carcere la donna

La guardia di finanza di Varese ha denunciato per usura una coppia accusata di aver prestato denaro con tassi di interesse fino al 216 per cento. I due avrebbero portato avanti l'attività illecita tra il 2021 e il 2024 e a capo ci sarebbe stata la donna, ora in carcere in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it