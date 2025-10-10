Presidenti di seggio e scrutatori a Cerveteri | aperte le iscrizioni all’albo

Cerveteri, 10 ottobre 2025 – Sono aperte le iscrizioni allAlbo dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori del Comune di Cerveteri. Possono essere inseriti nell’albo dei Presidenti di Seggio tutti gli elettori del Comune di Cerveteri, che non abbiano superato i 75 anni di età e che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Termine ultimo per la presentazione della domanda, venerdì 31 ottobre. Possono essere invece inseriti nell’Albo degli Scrutatori tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Cerveteri. L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

