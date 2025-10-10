Presentazione della pubblicazione | il diario di Elisabetta Sirani
Dopo la scoperta a Piacenza del primo dipinto d’altare eseguito dalla più importante pittrice bolognese del Seicento, Elisabetta Sirani, lo studioso Massimo Pulini ha pubblicato il volume Il Diario di Elisabetta Sirani, che verrà presentato venerdì 17 ottobre alle ore 17 nella sede. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: presentazione - pubblicazione
Firenze, presentazione del libro ‘Di prossima pubblicazione’ al Teatro Niccolini
PRESENTAZIONE STAFF TECNICO 2025/26 Si conclude con una doppia pubblicazione la presentazione del nostro staff 2025/26, si tratta della magica coppia Irene Giuliani e Jessica Venturini. In questa stagione lavoreranno al nostro settore promozi - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione della pubblicazione: il diario di Elisabetta Sirani - Dopo la scoperta a Piacenza del primo dipinto d’altare eseguito dalla più importante pittrice bolognese del Seicento, Elisabetta Sirani, lo studioso Massimo Pulini ha pubblicato il volume Il Diario di ... Da ilpiacenza.it
Il diario di Elisabetta. Sirani - Barberini Mengoli Spesso, leggendo un volume che tratta qualche illustre personaggio della storia dell’arte, si pensa di affrontare un... Scrive ilrestodelcarlino.it