Presentazione della pubblicazione | il diario di Elisabetta Sirani

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la scoperta a Piacenza del primo dipinto d’altare eseguito dalla più importante pittrice bolognese del Seicento, Elisabetta Sirani, lo studioso Massimo Pulini ha pubblicato il volume Il Diario di Elisabetta Sirani, che verrà presentato venerdì 17 ottobre alle ore 17 nella sede. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentazione - pubblicazione

Firenze, presentazione del libro ‘Di prossima pubblicazione’ al Teatro Niccolini

presentazione pubblicazione diario elisabettaPresentazione della pubblicazione: il diario di Elisabetta Sirani - Dopo la scoperta a Piacenza del primo dipinto d’altare eseguito dalla più importante pittrice bolognese del Seicento, Elisabetta Sirani, lo studioso Massimo Pulini ha pubblicato il volume Il Diario di ... Da ilpiacenza.it

Il diario di Elisabetta. Sirani - Barberini Mengoli Spesso, leggendo un volume che tratta qualche illustre personaggio della storia dell’arte, si pensa di affrontare un... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Pubblicazione Diario Elisabetta