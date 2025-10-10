Presentato il nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica al Liceo Classico Norberto Turriziani di Frosinone

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione in grande stile e alla presenza del Sindaco Riccardo Mastrangeli del nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica al Liceo Classico Norberto Turriziani di Frosinone.“Il Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito del 14 Gennaio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentato - nuovo

Il Linos Club Russi apre la nuova annata con gli "Scambi giovanili": presentato il nuovo consiglio direttivo

Il Lions Club Russi apre la nuova annata con gli "Scambi giovanili": presentato il nuovo consiglio direttivo

La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia

Un nuovo percorso didattico nella valle di Champorcher - E' stato inaugurato nella frazione di Chardonney, a Champorcher, il percorso didattico 'Au fil de l'eau', un nuovo itinerario storico- ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presentato Nuovo Percorso Biologia