Presentato il nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica al Liceo Classico Norberto Turriziani di Frosinone
Presentazione in grande stile e alla presenza del Sindaco Riccardo Mastrangeli del nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica al Liceo Classico Norberto Turriziani di Frosinone.“Il Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito del 14 Gennaio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: presentato - nuovo
Il Linos Club Russi apre la nuova annata con gli "Scambi giovanili": presentato il nuovo consiglio direttivo
Il Lions Club Russi apre la nuova annata con gli "Scambi giovanili": presentato il nuovo consiglio direttivo
La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia
Nuovo poster internazionale per #QueensOfTheDead di #TinaRomero. Il film sarà presentato in anteprima italiana venerdì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Non ha ancora una distribuzione italiana. - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo percorso didattico nella valle di Champorcher - E' stato inaugurato nella frazione di Chardonney, a Champorcher, il percorso didattico 'Au fil de l'eau', un nuovo itinerario storico- ansa.it scrive