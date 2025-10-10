Presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025 150 eventi in tutta Italia
(Adnkronos) – "L’Italia corre ancora troppo poco sul fronte dell’alfabetizzazione digitale, sia sul piano dei singoli che su quello delle imprese. Dobbiamo puntare a entrare tra i primi 10 Paesi in Europa, sfruttando al meglio l’economia della digitalizzazione. Dobbiamo correre di più, con l’obiettivo di fare più impresa: alcuni dati sono confortanti, ma l’impegno deve . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025, 150 eventi in tutta Italia - Il più grande festival italiano sull'alfabetizzazione digitale che prende il via il 20 ottobre e prosegue fino al 25 ottobre