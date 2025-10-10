Arezzo, 10 ottobre 2025 – Saranno otto gli appuntamenti, tra prosa e musica, per la stagione 20252026 del Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò presentata ieri mattina. Pamela Villoresi, Tosca D’Aquino, Toni Fornari, Viola Graziosi, Francesca Reggiani, Antonio Catania, l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort sono alcuni tra i protagonisti del cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Amministrazione comunale. Dal 21 dicembre la programmazione si arricchisce con la rassegna dedicata la pubblico delle famiglie. Il primo appuntamento della stagione, domenica 23 novembre alle ore 18:00, è con "Invenzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentata la nuova stagione teatrale del Wanda Capodaglio di Castelfranco