presentata la nuova stagione teatrale del wanda capodaglio di castelfranco

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Saranno otto gli appuntamenti, tra prosa e musica,  per la stagione 20252026 del Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò presentata ieri mattina. Pamela Villoresi, Tosca D’Aquino, Toni Fornari, Viola Graziosi, Francesca Reggiani, Antonio Catania, l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort sono alcuni tra i protagonisti del cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Amministrazione comunale. Dal 21 dicembre la programmazione si arricchisce con la rassegna dedicata la pubblico delle famiglie. Il primo appuntamento della stagione, domenica 23 novembre alle ore 18:00, è con "Invenzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

