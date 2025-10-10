Presentata la nuova stagione teatrale del Wanda Capodaglio di Castelfranco
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Saranno otto gli appuntamenti, tra prosa e musica, per la stagione 20252026 del Teatro Capodaglio di Castelfranco Piandiscò presentata ieri mattina. Pamela Villoresi, Tosca D’Aquino, Toni Fornari, Viola Graziosi, Francesca Reggiani, Antonio Catania, l’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort sono alcuni tra i protagonisti del cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Amministrazione comunale. Dal 21 dicembre la programmazione si arricchisce con la rassegna dedicata la pubblico delle famiglie. Il primo appuntamento della stagione, domenica 23 novembre alle ore 18:00, è con "Invenzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: presentata - nuova
Presentata la nuova Live Arena per i concerti estivi, Bellavia: "Pronti a regalarvi emozioni vere"
«L'impronta di Andrea Sempio è intrisa di sudore e sangue»: la nuova prova contro l'indagato presentata da Alberto Stasi
Lookman Inter, presentata la nuova offerta all’Atalanta: le cifre finali, ci si aspetta questa risposta!
È stata presentata la nuova edizione del Salone dei Mestieri e delle Professioni 2025, che si terrà dal 14 al 18 ottobre a Varese a Ville Ponti. L'evento offre un'importante occasione di orientamento scolastico e professionale per studenti, famiglie e docenti. “Il S - facebook.com Vai su Facebook
In Ambasciata a Belgrado presentata nuova Ducati Desmo MX450. Nell'ambito della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Teatro Verdi di Monte San Savino: presentata la stagione teatrale 2025/26 - Tra i protagonisti principali Dario Brunori ospitato dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, Francesco Mandelli, Valerio Aprea, Maria Pia Timo e I Sacchi di Sabbia ... Riporta lanazione.it
Bassano del Grappa: presentata la Stagione Teatrale 2025/26 - Presentata la nuova Stagione Teatrale 2025–2026 della Città di Bassano del Grappa. Lo riporta vicenzareport.it