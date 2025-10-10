Se si riceve una richiesta di pagamento per una bolletta della luce, del gas o dell’acqua risalente a due o tre anni prima è normale chiedersi se sia davvero dovuta o vada cestinata e soprattutto perché il sollecito sia arrivato solo dopo tanto tempo. In molti casi, infatti, non si è più obbligati a saldare il debito perché la legge italiana protegge i consumatori stabilendo un limite temporale entro il quale il fornitore può richiedere il pagamento. Una volta trascorso, il debito si estingue grazie alla prescrizione biennale. Cos’è la prescrizione biennale. La prescrizione è il periodo oltre il quale il credito non può essere più preteso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prescrizione biennale bollette, come difendersi da richieste non dovute