Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Nelle immagini Machado che appare durante una manifestazione antigovernativa, prima in piedi sopra un veicolo e poi in moto con un casco nero, il 9 gennaio 2025 dopo 133 giorni di clandestinità. Al termine della manifestazione la donna era stata arrestata, per essere liberata alcune ore più tardi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Nobel per la pace, quando Machado è apparsa tra i manifestanti prima di essere arrestata