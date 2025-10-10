Premio Nobel per la pace quando Machado è apparsa tra i manifestanti prima di essere arrestata
Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Nelle immagini Machado che appare durante una manifestazione antigovernativa, prima in piedi sopra un veicolo e poi in moto con un casco nero, il 9 gennaio 2025 dopo 133 giorni di clandestinità. Al termine della manifestazione la donna era stata arrestata, per essere liberata alcune ore più tardi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: premio - nobel
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
Corriere della Sera. . Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro. Quest'anno, oltre al suo nome, sono state presentate al Comitato 338 candidature. Tra queste, ha sp - facebook.com Vai su Facebook
Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado - X Vai su X
María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Si legge su tg24.sky.it
María Corina Machado, premio Nobel per la pace 2025: «Una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia» - Per ragioni di sicurezza l'attivista venezuelana potrebbe non essere a Oslo in dicembre per la consegna del riconoscimento. Scrive vanityfair.it