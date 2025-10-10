Premio Nobel per la Pace a chi sfida la dittatura, non a chi la corteggia. Il Premio Nobel per la Pace 2025 ha scelto il coraggio civile, non il marketing geopolitico. Ha scelto María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, e ha ignorato le pressioni, le sponsorizzazioni e gli endorsement di chi pensava che la pace si potesse confezionare come un accordo commerciale. La notizia è stata riportata da L’Espresso, che ha rilanciato l’annuncio ufficiale del Comitato Nobel da Oslo. Nulla da fare per Donald Trump, candidato al Nobel grazie a una spinta congiunta di Benjamin Netanyahu e del Cremlino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Premio Nobel per la Pace: non basta fare accordi