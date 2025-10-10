Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado leader dell’opposizione venezuelana

Oslo, 10 ottobre 2025 – Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Lo ha annunciato il Comitato del Nobel. Le motivazioni. María Corina Machado è una delle principali leader dell’opposizione a Nicolas Maduro in Venezuela dove è accusata di tradimento, terrorismo, cospirazione e omicidio. Dall’agosto dello scorso anno è costretta alla clandestinità ma non ha interrotto il suo impegno politico. Le è proibito lasciare il Paese dall’aprile del 2014. Nel 2015, le era stato impedito di ricandidarsi alle elezioni legislative e nel 2024 a quelle presidenziali, anche se aveva vinto le primarie dell’opposizione con il 90 per cento delle preferenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it