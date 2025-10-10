Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado L' annuncio a Oslo
Maria Corina Machado è venezuelana, ingegnere, attivista per di diritti civili. A lei è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2025. L’annuncio stamattina a Oslo. L'articolo Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado L'annuncio a Oslo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Il Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado - È stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro, il Premio Nobel per la Pace 2025. Riporta corriere.it
Nobel per la pace a María Corina Machado - Questo il verdetto emesso a Oslo dal Comitato norvegese per il Nobel. ilsole24ore.com scrive