Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado L' annuncio a Oslo

10 ott 2025

Maria Corina Machado è venezuelana, ingegnere, attivista per di diritti civili. A lei è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2025. L’annuncio stamattina a Oslo.         L'articolo Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado L'annuncio a Oslo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

