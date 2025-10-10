Premio Nobel per la Pace 2025 all’attivista politica che non si è mai arresa
"La democrazia è una condizione preliminare per una pace duratura. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui la democrazia è in declino, dove sempre più regimi autoritari sfidano le norme e ricorrono alla violenza. Insignita del premio 2025 #NobelPeacePrize, ha dedicato anni alla lotta per la libertà del suo popolo. La rigida presa del potere da parte del regime venezuelano e la sua repressione della popolazione non sono un caso isolato al mondo. Osserviamo le stesse tendenze a livello globale: lo stato di diritto violato da chi detiene il potere, i media liberi messi a tacere, i critici incarcerati e le società spinte verso regimi autoritari e militarizzazione.
Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato oggi alle 11 dal Comitato per i Nobel norvegese a Oslo, in Norvegia.
Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado.