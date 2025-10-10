Premio Nobel per la Pace 2025 all’attivista politica che non si è mai arresa

Caffeinamagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La democrazia è una condizione preliminare per una pace duratura. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui la democrazia è in declino, dove sempre più regimi autoritari sfidano le norme e ricorrono alla violenza. Insignita del premio 2025 #NobelPeacePrize, ha dedicato anni alla lotta per la libertà del suo popolo. La rigida presa del potere da parte del regime venezuelano e la sua repressione della popolazione non sono un caso isolato al mondo. Osserviamo le stesse tendenze a livello globale: lo stato di diritto violato da chi detiene il potere, i media liberi messi a tacere, i critici incarcerati e le società spinte verso regimi autoritari e militarizzazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

premio nobel pace 2025Il premio Nobel per la Pace, in diretta - Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato oggi alle 11 dal Comitato per i Nobel norvegese a Oslo, in Norvegia. Secondo ilpost.it

premio nobel pace 2025Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Nobel Pace 2025