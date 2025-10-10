Premio Nobel per la pace 2025 a vincere è María Corina Machado la donna che sfida Maduro a testa alta
Il Premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato all’attivista venezuelana María Corina Machado. L’annuncio è arrivato questa mattina alle 11 dall’Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, ponendo fine a mesi di speculazioni che vedevano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tra i favoriti per il prestigioso riconoscimento. La decisione del comitato norvegese rappresenta una scelta coraggiosa e simbolica in un momento storico segnato da crescenti tensioni democratiche a livello globale. Joergen Watne Frydnes, leader del Comitato norvegese per il Nobel, ha letto la motivazione ufficiale descrivendo Machado come una “ coraggiosa e impegnata paladina della pace ” e “ una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
