Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado ex deputata e leader dell' opposizione venezuelana

10 ott 2025

Alla politica venezuelana, nota per la sua forte opposizione al regime di Maduro, sono stati riconosciuti gli sforzi per promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano Maria Corina Machado Parisca ha vinto il Nobel per la Pace 2025. Tramite un comunicato, l'Academy ha spiegato i moti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

premio nobel pace 2025Il premio Nobel per la Pace, in diretta - Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato oggi alle 11 dal Comitato per i Nobel norvegese a Oslo, in Norvegia. Riporta ilpost.it

premio nobel pace 2025Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Si legge su ansa.it

