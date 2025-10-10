Premio ' Costruiamo la gentilezza nello sport' a Dario Sorgato fondatore di Noisy Vision

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, ha preso ispirazione dal gesto del cuore di Guglielmo Vicario, che tra i primi accolse una famiglia fuggita dalla guerra. Valorizza gesti e progetti gentili attraverso lo sport e nel corso dei suoi 3 anni di vita (nacque nell’autunno 2022) ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it