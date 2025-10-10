Premio Cosmos studenti entra nel vivo al Planetario | seminari al via

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Planetario Pythagoras della Città metropolitana al centro dell'interesse di giovani provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Sono loro, infatti, i protagonisti del Premio Cosmos studenti, una delle due categorie del Festival che, ogni anno, promuove scienza, cultura e società grazie al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - cosmos

Reggio. Il “Premio Cosmos e Cosmos studenti” entra nel vivo - Coinvolti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero degli Esteri e la Società astronomica italiana ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premio Cosmos Studenti Entra