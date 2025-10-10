Premio Arte in Danza al Teatro Siani grande festa per i dieci anni
Il Premio Arte in Danza celebra il suo decimo anno e si trasferisce al nuovo Teatro Siani di Cava de' Tirreni, che inaugurerà ufficialmente il prossimo 24 ottobre con lo spettacolo di Giancarlo Giannini. La decima edizione del premio, nato per valorizzare scuole, maestri e giovani talenti, andrà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
