Premier cinese Li Qiang incontra Kim Jong Un a Pyongyang

Il primo ministro cinese Li Qiang, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, incontra Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), a Pyongyang, nella RPDC, ieri 9 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premier cinese Li Qiang incontra Kim Jong Un a Pyongyang

