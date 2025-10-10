Premiate le imprese eccellenti della Romagna | ecco chi ha ottenuto i riconoscimenti di Excelsa 2025

Cesenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende associate che si sono distinte in specifici ambiti della propria attività, generando benessere collettivo e diffuso.L’iniziativa si è tenuta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premiate - imprese

Ambrogino delle imprese. Premiate a Milano quattro attività del Legnanese

Oscar Green 2025, svelate le giovani imprese premiate da Coldiretti Campania

Ey Private Roadshow a Firenze, premiate imprese toscane

premiate imprese eccellenti romagnaExcelsa Romagna Award 2025: consegnati i riconoscimenti alle aziende eccellenti del territorio, 17 sono della Provincia di Ravenna - Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le ... Scrive ravennanotizie.it

Alla Scala premiate imprese e lavoratori - Sono 110 le imprese e 184 i lavoratori che questa mattina hanno ricevuto al Teatro alla Scala di Milano l'"Ambrogino delle Imprese", riconoscimento storico istituito dalle Camere di commercio per le ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Premiate Imprese Eccellenti Romagna