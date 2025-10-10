Precipita dal tetto di uno stabilimento di Brescia | 27enne in gravissime condizioni

Un 27enne è precipitato dal tetto di uno stabilimento (torneria automatica) a Nave, in provincia di Brescia. Dal primo bollettino è in gravissime condizioni. Al momento, si stanno valutando le circostanze dell'incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

