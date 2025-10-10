Precariato i sindacati rappresentativi critici | i concorsi non bastano C’è chi chiede doppio canale e chi un piano straordinario di assunzioni Le posizioni

Si è svolta, giorno 7 ottobre, una informativa al Ministero circa la situazione delle assunzioni dei docenti e del personale ATA per l'attuale anno scolastico. Durante l'incontro sono stati forniti dal Ministero i dati delle immissioni in ruolo, nonché lo stato dell'arte relativamente ai concorsi a cattedra. I sindacati sono rimasti critici sul lavoro svolto, evidenziando il numero di precari ancora utilizzati sia per quanto riguarda i docenti che gli ATA. L'articolo Precariato, i sindacati rappresentativi critici: i concorsi non bastano. C’è chi chiede doppio canale e chi un piano straordinario di assunzioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it