Una due giorni per raccontare alla cittadinanza e al loro Ente che cosa fanno e perché sono importanti. Per questo motivo, i precari del Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno organizzato per giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, seminari, lezioni e laboratori in piazza. Le date scelte per gli eventi non sono casuali, il 9 ottobre infatti si sarebbe dovuto tenere il tavolo tra l’amministrazione del Cnr e le parti sociali, per iniziare a discutere delle stabilizzazioni. Incontro però, rimandato di una settimana, al 16 ottobre. “Il rinvio ci preoccupa – spiega Antonio Sanguineti, membro del coordinamento dei precari uniti del Cnr – perché i tempi, da metà ottobre a fine dicembre, quando scadrà la possibilità di spendere questi fondi, si fanno sempre più stretti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Precari del Cnr in piazza con laboratori e lezioni per chiedere stabilizzazioni: “Tempi stretti per investire 9 milioni di euro”