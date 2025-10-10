Un volantino con frasi ingiuriose e sessiste. La scritta «tassa la p..» è stato trovato ieri mattina da Marta Logli, capolista del Pd alle elezioni regionali, davanti alla porta di casa. Un gesto che il partito ha definito «vile e inaccettabile». A raccontarlo è stata la stessa Logli in un video pubblicato sui social, in cui commenta gli autori del gesto definendoli penosi. Nel biglietto, infatti, compariva un’offesa sessista che ha suscitato indignazione bipartisan in tutta la politica locale. «Non sono intimorita – ha detto Logli – provo pena per voi. Quasi certamente mi è stato lasciato questo biglietto da un gruppo di uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, offese sessiste a Marta Logli. L’indignazione è bipartisan. “Non provo paura, provo pena”