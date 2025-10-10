Prato offese sessiste a Marta Logli L’indignazione è bipartisan Non provo paura provo pena
Un volantino con frasi ingiuriose e sessiste. La scritta «tassa la p..» è stato trovato ieri mattina da Marta Logli, capolista del Pd alle elezioni regionali, davanti alla porta di casa. Un gesto che il partito ha definito «vile e inaccettabile». A raccontarlo è stata la stessa Logli in un video pubblicato sui social, in cui commenta gli autori del gesto definendoli penosi. Nel biglietto, infatti, compariva un’offesa sessista che ha suscitato indignazione bipartisan in tutta la politica locale. «Non sono intimorita – ha detto Logli – provo pena per voi. Quasi certamente mi è stato lasciato questo biglietto da un gruppo di uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - offese
Come sindaco del Comune di Montemurlo e presidente della Provincia di Prato esprimo la mia solidarietà alla capolista Pd alle regionali, Marta Logli, destinataria stamattina di un volantino con ingiurie e offese sessiste. Condanno con forza questo gesto ed e - facebook.com Vai su Facebook
