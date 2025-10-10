Povertà educativa in Italia | un minore su otto vive in condizioni di povertà assoluta
AGI - In Italia, un minore su otto — pari al 13,8% — vive in condizioni di povertà assoluta. Un dato allarmante, stabile dal 2022, che mostra segnali di peggioramento soprattutto tra i bambini tra i 7 e i 13 anni nel Centro Italia. A evidenziarlo sono le fonti ISTAT, Save the Children e Caritas, nel corso della recente audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Durante l’audizione, Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, ha illustrato il lavoro svolto dal 2016 per contrastare la povertà educativa minorile. 🔗 Leggi su Agi.it
Sabato 18 ottobre, dalle 9.45, presso la parrocchia Gesù Redentore a Modena, incontro interdiocesano di formazione per i volontari delle Caritas parrocchiali di Modena e di Carpi. Sul tema della "povertà educativa" interverranno i rappresentanti del Sermig
Sociale, lotta alla povertà educativa e inclusione: il bilancio di 'Orizzonti aperti'
L'IA contro la povertà educativa che interessa un minore su 4 - L'Intelligenza artificiale a supporto di programmi integrati volti a contrastare la povertà educativa, che in Italia è una piaga che interessa un minore su quattro.
