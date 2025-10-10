Povero per il fisco ma con cocaina e 235 mila euro in contanti | sequestrate auto per oltre 60mila euro

Proseguono le indagini della guardia di finanza di Sulmona che lo scorso 27 settembre ha tratto in arresto un uomo che nascondeva in una cantina, apparentemente abbandonata, oltre 540 grammi di cocaina, 198 grammi di hashish e più di 235 mila euro di denaro contante diviso in numerose mazzette di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Povero per il fisco, ma con cocaina e 235 mila euro in contanti: sequestrati ben per oltre 60mila euro

povero fisco cocaina 235L’Aquila - Cocaina, soldi e auto: ma era povero per il fisco - Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Sulmona, che lo scorso 27 settembre hanno consentito alle Fiamme Gialle di Sulmona, dirette dal Cap. Lo riporta veratv.it

