Poste Italiane | negli uffici postali di Boville Ernica e Fiuggi attivati impianti fotovoltaici

Proseguono in provincia di Frosinone gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale.Con l’allaccio alla rete elettrica nazionale, sono entrati in produzione gli impianti fotovoltaici degli uffici postali di Boville Ernica e Fiuggi.I numeri dei nuovi impianti. Composti da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

#Avviso Poste Italiane, nuova comunicazione. - facebook.com Vai su Facebook

Tutorial: Come effettuare un bonifico istantaneo con app Poste Italiane. #TGPoste #PosteItaliane ? https://tgposte.poste.it/tgposte/2025/10/09/tg-poste-del-9-ottobre-2025/… - X Vai su X

Come difendersi dalle truffe, il vademecum di Poste Italiane - Per aiutare clienti e non, Poste Italiane ha preparato un vademecum anti frode, disponibile online o negli uffici postali, dove sono indicati i consigli per evitare spiacevole sorprese. Come scrive lanazione.it

Arcade, al via i lavori all’Ufficio Postale per il progetto “Polis” di Poste Italiane - Partono i lavori di ammodernamento dell’Ufficio Postale di Arcade per il progetto “Polis” di Poste Italiane. Segnala nordest24.it