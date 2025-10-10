Portogallo-Irlanda | formazioni statistiche e anteprime
2025-10-10 10:46:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita Portogallo-Irlanda. Il Portogallo cercherà di mantenere il record del 100% nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo quando sabato ospiterà la Repubblica d’Irlanda. Il Portogallo ha giocato finora solo due partite in un girone più piccolo, composto da quattro squadre, ma sembra in buona forma per raggiungere la fase finale per il settimo torneo consecutivo. Cristiano Ronaldo ha raggiunto l’incredibile cifra di 141 gol con la sua nazionale e l’ultima volta ha segnato il suo 39esimo gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro l’Ungheria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: portogallo - irlanda
Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade?
Risultati delle qualifiche della Coppa del Mondo: Portogallo, Dramma dell’Irlanda
Roma, buone notizie per Ferguson: possibile convocazione per Portogallo-Irlanda
#Irlanda, #Ferguson scalda il piede in vista del #Portogallo e dimentica il problema alla caviglia: super gol a giro in allenamento ? ? Guarda il video? https://tinyurl.com/a38phfdr #ASRoma - X Vai su X
Gli studenti dei Licei che, lo scorso anno scolastico, hanno ottenuto borse di mobilità per il progetto europeo Erasmus Plus in Irlanda e Portogallo, organizzate con il consorzio IIS Peano, sono stati invitati il 14 ottobre a Firenze all'evento di presentazione delle - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Portogallo-Irlanda: Ronaldo a caccia di record - Islanda è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Lo riporta ilveggente.it
Portogallo-Irlanda: dove vedere la sfida delle qualificazioni Mondiali in TV e in streaming - Domenica 11 novembre, alle 20:45, andrà in scena Portogallo- Da tag24.it