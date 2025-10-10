Portogallo-Irlanda | formazioni statistiche e anteprime

2025-10-10 10:46:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita Portogallo-Irlanda. Il Portogallo cercherà di mantenere il record del 100% nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo quando sabato ospiterà la Repubblica d’Irlanda. Il Portogallo ha giocato finora solo due partite in un girone più piccolo, composto da quattro squadre, ma sembra in buona forma per raggiungere la fase finale per il settimo torneo consecutivo. Cristiano Ronaldo ha raggiunto l’incredibile cifra di 141 gol con la sua nazionale e l’ultima volta ha segnato il suo 39esimo gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro l’Ungheria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com