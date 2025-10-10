Prima la presentazione alla cittadinanza al Polo Culturale Beniamino Gigli, domenica la prima entusiasmante e sofferta vittoria in trasferta contro Pesaro: weekend di fuoco per la Biotre Servizi Porto Sant’Elpidio Basket, pronta a dare il massimo nel campionato di Serie C. Venerdì sera durante la cerimonia ufficiale al Gigli, il Direttore Generale Emidio Pizi aveva sottolineato la forte volontà di tutto il team nell’affrontare il campionato alle porte "Abbiamo una squadra solida - aveva dichiarato - il roster è stato rinforzato ed è stata abbassata anche l’età media, con l’obiettivo di tornare in una categoria più adatta al nostro blasone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto Sant’Elpidio basket. Al via un’altra avventura