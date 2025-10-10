Porto | Salvini alla Darsena Europa | Lavori spediti qui gente che costruisce e non sfascia Salvetti | Bene solo quando viene come ministro

Livornotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Livorno che piace al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si trova in porto, alla Darsena Europa. Dove c'è gente che "lavora e costruisce", non quella che “sfascia, attacca, offende”. Il leader della Lega e vicepremier lo sottolinea in un passaggio della sua visita di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - salvini

La guerra del porto, Tardino nominata commissaria ma è scontro Salvini-Schifani: "Pronto il ricorso"

Porto, non si placa lo scontro tra Schifani e Salvini: la Regione ricorre al Tar contro la nomina di Tardino

Armi verso Israele dal porto di Ravenna senza autorizzazioni: il sindaco scrive a Salvini

Livorno, Matteo Salvini in visita al cantiere della darsena Europa - Tappa livornese per il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, venuto in visita nell’area di cantiera della Darsena Europa, l’opera di espansione a mare del porto di Livorno. Secondo livornopress.it

ADSP MTS: VISITA DEL MINISTRO SALVINI ALL’AREA DI CANTIERE DELLA DARSENA EUROPA - Tappa livornese per il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, venuto in visita nell'area di cantiera ... Riporta ilnautilus.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Salvini Darsena Europa