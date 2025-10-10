Porto | Salvini alla Darsena Europa | Lavori spediti qui gente che costruisce e non sfascia Salvetti | Bene solo quando viene come ministro
La Livorno che piace al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si trova in porto, alla Darsena Europa. Dove c'è gente che "lavora e costruisce", non quella che “sfascia, attacca, offende”. Il leader della Lega e vicepremier lo sottolinea in un passaggio della sua visita di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dopo le contestazioni di martedì 7 ottobre, niente mercatino per il ritorno del leader Lega venerdì 10 ottobre. Lega Livorno: "Visita del vicepremier Salvini dedicata alle azioni da intraprendere su infrastrutture e lavoro ed in particolare al porto". Prefetto Giancarl
Livorno, Matteo Salvini in visita al cantiere della darsena Europa - Tappa livornese per il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, venuto in visita nell’area di cantiera della Darsena Europa, l’opera di espansione a mare del porto di Livorno. Secondo livornopress.it
ADSP MTS: VISITA DEL MINISTRO SALVINI ALL’AREA DI CANTIERE DELLA DARSENA EUROPA - Tappa livornese per il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, venuto in visita nell'area di cantiera ... Riporta ilnautilus.it