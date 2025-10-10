Porto | Salvini alla Darsena Europa | Lavori spediti qui gente che costruisce e non sfascia Salvetti | Bene solo quando viene come ministro

La Livorno che piace al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si trova in porto, alla Darsena Europa. Dove c'è gente che "lavora e costruisce", non quella che “sfascia, attacca, offende”. Il leader della Lega e vicepremier lo sottolinea in un passaggio della sua visita di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it