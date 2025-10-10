Porto Empedocle l’opposizione attacca | Comune in crisi a rischio i servizi essenziali

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Avevamo avvertito: il Comune è in difficoltà. Ora iniziano a saltare i servizi essenziali”. I consiglieri comunali di opposizione di Porto Empedocle – Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara – lanciano l’allarme sulla situazione economico-finanziaria dell’ente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it





