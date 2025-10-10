Porto di Trieste | Consalvo rischia di essere bruciato dalle lotte intestine nella Lega

Triesteprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le colpe del centrodestra sui forti ritardi nella scelta di una nuova guida del porto sono ormai del tutto palesi. Tant'è che oggi, con una dichiarazione imbarazzata, il presidente Fedriga ci fa capire che fino a quando non avranno smesso di litigare, a Trieste non arriverà il nuovo presidente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - trieste

Porto Trieste, semestre 2025 chiude stabile (-0,21%)

Invasione di meduse a Trieste: "Ecco come appariva il porto oggi", ma è un video di tre anni fa

Gurrieri si dimette da Commissario Porto Trieste

porto trieste consalvo rischiaPorto di Trieste in attesa di Consalvo - Sull'ipotesi indicata dal presidente Fedriga convergono anche sindacati e imprenditori ... Riporta rainews.it

Sarà l'ad di Trieste Airport Marco Consalvo il nuovo presidente dell'Autorità portuale - Lo afferma Il Piccolo, secondo il quale l’intesa fra ministero delle Infrastrutture e Regione sarebbe stata raggiunta nella giornata di martedì scorso. Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Trieste Consalvo Rischia