Porta Faul si apre ai turisti | Nella casa di Alfio un posto dove possono sentirsi i benvenuti

Nascerà a pochi passi da porta Faul, nella ex casa di Alfio, il nuovo centro di accoglienza e orientamento per turisti. Il progetto del Comune di Viterbo, finanziato per 400mila euro attraverso i fondi Fesr e che ha ricevuto l'ok del progetto di fattibilità tecnico economica, mira a "creare - si.

Porta Faul si apre ai turisti: "Nella casa di Alfio un posto dove possono sentirsi i benvenuti" | FOTO

