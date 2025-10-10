Porlezza e Carlazzo multa salata alla sala slot per il fumo libero e bar sospeso per scommesse illegali

Mattinata movimentata per la polizia di Stato di Como, impegnata in una serie di controlli straordinari tra Porlezza e Carlazzo, nel cuore della Valle d’Intelvi. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza hanno eseguito due distinti provvedimenti nei confronti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: porlezza - carlazzo

Ristorante Il Lago Dorato Carlazzo - facebook.com Vai su Facebook

Porlezza, nella sala slot si fumava: multa. E a Carlazzo il bar raccoglieva scommesse senza permessi - I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, a seguito di capillari e costanti accertamenti per il contrasto dell’illegalità amministrativa e al monitoraggio del rispetto del ... Scrive comozero.it