Pordenonelegge il festival ha portato in città 160 mila persone

Pordenonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 160mila presenze a Pordenonelegge 2025. I dati della 26esima edizione seguono le stime della Prefettura. “Il primo ringraziamento - sottolinea il presidente di Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti - va quest’anno alle istituzioni nazionali e internazionali per l’attenzione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

