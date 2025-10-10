Pontecagnano impianto sportivo in via Toscana | l’opposizione chiede consiglio comunale monotematico
A Pontecagnano Faiano l’opposizione chiede la convocazione di un consiglio comunale monotematico e aperto per discutere del progetto di un impianto sportivo polifunzionale in via Toscana, nell'area della scuola media Picentia, a seguito di una petizione popolare che ha raccolto circa 1400 firme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
