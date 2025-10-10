Ponte sul Tanagro Pellegrino IV-Casa Riformista Quattro anni di ritardi e lavori interrotti serve chiarezza

Tempo di lettura: 2 minuti “Da quattro anni il ponte sul fiume Tanagro, in località Caiazzano tra Padula e Sassano, è chiuso. Anni di attese, promesse, rinvii e lavori interrotti. È una situazione che non è più tollerabile per i cittadini e per le imprese del Vallo di Diano, che stanno pagando sulla propria pelle errori e ritardi inaccettabili”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale T ommaso Pellegrino, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata nel corso del Question Time del Consiglio regionale della Campania, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori del ponte sulla Strada Provinciale 51. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

