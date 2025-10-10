ponte di via falcinello i lavori sono ripartiti

Sarzana, 10 ottobre 2025 – Dopo oltre un anno dall’abbattimento il ponte su via Falcinello torna a “respirare“. I mesi di sospensione dei lavori per la ricostruzione dell’infrastruttura che collega le due sponde del torrente Calcandola nella zona dello stadio “Miro Luperi“ hanno acceso una dura protesta da parte dei residenti costretti a soluzioni di emergenza per raggiungere il centro. Finalmente il cantiere ha ripreso a muoversi. Dopo la conclusione delle operazioni di fondazione, è infatti iniziato il montaggio dell’impalcato in acciaio, già presente in cantiere. Le prove di carico hanno dato esito positivo e la direzione lavori ha verificato la ripresa delle attività da parte dell’impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

