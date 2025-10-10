Ponte di Borgo Santa Maria rassicurazioni sulla riapertura Ipotesi rimborso per le attività

Il ponte di borgo Santa Maria potrebbe essere riaperto al solo traffico leggero a senso unico alternato entro la fine di ottobre, mentre già da lunedì saranno operativi i nuovi orari dei mezzi del trasporto pubblico locale, con un anticipo nelle corse di 5-10 minuti per arrivare in tempo alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - borgo

Incendio a Borgo Santa Maria, il ponte è chiuso: ecco la viabilità alternativa per auto e mezzi pesanti

Lavori al ponte storico tra Casalvolone e Borgo Vercelli

Borgo Santa Maria, quindici giorni per le analisi strutturali sul ponte

Dal 15 al 19 ottobre torna Un Ponte di storie nel borgo storico di Ponte in Valtellina, un festival che vuole rinnovare il senso di meraviglia attraverso le storie per l'infanzia e l'adolescenza. Il tema della Meraviglia è un invito a riscoprire lo stupore nelle piccole co - facebook.com Vai su Facebook

Ponte di Borgo Santa Maria, il sindaco Celentano e gli assessori incontrano i cittadini - Il sindaco Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale e gli assessori Gianluca Di Cocco e Annalisa Muzio, nel pomeriggio di ieri, hanno ricevuto in Comune le rappresentanze dei comitati ... Scrive latinaquotidiano.it

Ponte chiuso a Borgo Santa Maria, La Penna: «Servono risposte e tempi certi» - Il consigliere regionale Salvatore La Penna (PD) porta in Consiglio il caso del ponte di Borgo Santa Maria, chiuso da oltre 40 giorni. latinaquotidiano.it scrive