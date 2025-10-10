Pomodoro la Campania tira la volata al Sud | Qualità e sostenibilità
Dopo i dati ottimi per vino e olio in Campania brilla anche il raccolto di pomodoro. Anche se la produzione del Centro-Sud ha registrato una flessione, nelle campagne campane c?è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: pomodoro - campania
Al via la raccolta del pomodoro, Coldiretti Campania: "Produzione in crescita"
Kitchen Loft Ludoteca con Cucina. . Sì continua @anugacologne con le eccellenze agroalimentari della @regione.campania Il #pomodoro @agrigenus #ilovemyjob #territorio #food #italianfood - facebook.com Vai su Facebook
Pomodoro, la Campania tira la volata al Sud: «Qualità e sostenibilità» - Dopo i dati ottimi per vino e olio in Campania brilla anche il raccolto di pomodoro. Scrive ilmattino.it