Polo aerospaziale la filiera per la costruzione di componenti satellitari darà lavoro almeno a cinquanta persone
Definiti i dettagli del progetto Eris (Emilia Romagna in Space) della Fondazione Mercury, che vorrebbe unire sette aziende emiliano romagnole per creare una filiera specializzata nel settore dell'aerospazio e nella costruzione di componenti di satelliti e dare così lavoro a cinquanta persone, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Aeroporto, la Uil: "Bene l'ambizione del polo multiservizi, con prospettive di sviluppo dell'aerospaziale"
TARANTO - La Confartigianato rilancia l'appello a istituzioni e politica: procedure semplificate e dialogo permanente per coinvolgere l'artigianato locale in Arsenale, raffineria, siderurgico, polo aerospaziale, eolico, porto e ferrovie
Cresce il Polo aerospaziale. Via libera alla convenzione per il suo potenziamento - Approvato dalla giunta comunale l’accordo con la Regione per gli interventi straordinari di manutenzione: opere per oltre 2,2 milioni, in campo anche Università e Fondazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Salerno, nasce il polo aerospaziale: «Incubatore di imprese» - Si tratta di un incubatore di imprese della filiera aerospaziale che vedrà la luce, già nel giugno ... Riporta ilmattino.it