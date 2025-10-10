Politiche sociali dalla Regione 5 milioni per strutture d’accoglienza dedicate ai più fragili

Cinque milioni di euro per interventi in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, marginalità ed esclusione sociale. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso rivolto agli enti del Terzo settore per realizzare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it