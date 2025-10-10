Politiche sociali avviata la co-programmazione per l' accoglienza delle persone senza fissa dimora
Il Comune di Rimini, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario, ha avviato un procedimento di co-programmazione finalizzato a rafforzare il sistema di accoglienza delle persone in condizione di grave emarginazione adulta e senza dimora sul territorio distrettuale. Il percorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: politiche - sociali
Politiche sociali, 1,4 milioni per le donne vittime di violenza: "Contributi abitativi, borse lavoro, tirocini e sostegno all’auto-impresa"
Italia 2050, solo l’11% saranno bambini, il 35% over 65. L’Istat fotografa un Paese che invecchia e lancia l’allarme per scuole e welfare: “Impatto senza precedenti sulle politiche sociali”
Politiche sociali, via libera alla graduatoria del bando “Giovani attivi”
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI Al centro anziani abbiamo mosso il corpo e rinfrescato la mente con una sessione di attività fisica! Insieme ci siamo divertiti e abbiamo fatto il pieno di energia! ? #AttivitàFisica #CentroAnziani #SaluteE - facebook.com Vai su Facebook
VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Ore 16 – sala Etruschi Audizione su "Strategie e governance per la sanità del Lazio: Policlinico Umberto I e nuovo Ospedale Tiburtino". #SanitàLazio #PoliclinicoUmbertoI #Co - X Vai su X