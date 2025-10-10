Il consigliere regionale uscente di Italia viva Maurizio Sguanci ha lasciato il partito di Matteo Renzi per aderire a Forza Italia. È quanto annunciano lo stesso Sguanci e il segretario regionale di Fi in Toscana Marco Stella (che è anche capolista nel collegio di Firenze 1 alle prossime Regionali) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Politica: Sguanci lascia Renzi e approda in Forza Italia. L’accusa: “Fa accordi con M5S e Avs rinnegando la nostra storia”